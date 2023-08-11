В преддверии вывода из эксплуатации Международной космической станции трансатлантическая команда создает ее замену

На этой неделе Airbus и американская компания Voyager объявили о создании совместного предприятия для реализации этого проекта. Обе компании будут разрабатывать, создавать и эксплуатировать Starlab, который призван еще больше объединить США и Европу в космосе.

"Этот проект является пионером дальнейшего европейского и американского лидерства в космосе, которое ведет человечество вперед", - заявил Жан-Марк Наср, глава подразделения космических систем компании Airbus. "Вместе наши команды нацелены на создание непревзойденного космического направления как в технологическом, так и в коммерческом плане".

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Американская компания планирует создать коммерческую замену МКС, которая должна быть сведена с орбиты в 2031 году. Новая космическая станция будет обслуживать как Nasa, так и Европейское космическое агентство.

"Мы создаем это совместное предприятие, чтобы полностью удовлетворить спрос со стороны мировых космических агентств и одновременно открыть новые возможности для коммерческих пользователей", - заявил Мэтью Кута, президент компании Voyager Space.

Starlab - один из нескольких проектов, претендующих на замену МКС. Ее главными соперниками являются компания Blue Origin Джеффа Безоса, которая планирует создать "многофункциональный бизнес-парк" под названием Orbital Reef, и Northrop Grumman, которая хочет построить модульную космическую станцию свободного полета.

Nasa предоставило финансирование для всех трех концепций. В декабре 2021 года космическое агентство выделило $160 млн (€146 млн) на проект Voyager, $130 млн (€119 млн) - на проект Orbital Reef и $125,6 млн (€115 млн) - на проект Northrop Grumman.

Условием поддержки со стороны Nasa было то, что каждое предложение должно быть коммерчески жизнеспособным. Теперь космическое агентство определит, кто из претендентов заслуживает дальнейшей поддержки.