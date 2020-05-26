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MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470

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MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470. Данную информацию опубликовал пользователь Reddit, при этом он приложил скриншот переписки с представителем MSI. Стоит отметить, что ответ поступил от технической поддержки MSI и его не стоит расценивать как истину в последней инстанции. Но данное заявление заставляет задуматься о том, будет ли качественная поддержка процессоров Ryzen 4000 на "устаревших" платах с 400 чипсетами?

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Из ответа представителя технической поддержки MSI следует, что поддержку получат лишь те платы с 400 чипсетами, которые имеют 32MB памяти BIOS. А это значит, что все те, кто не обзавелся "MAX" версией плат от MSI, будут вынуждены прибегать к различным хитростям с перепайкой микросхем BIOS, либо столкнуться с продажей материнской платы, если в их планах был апгрейд до одного из процессоров Ryzen 4000.

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И таковы последствия решения от AMD, которая возложила поддержку новых процессоров старыми платами на производителей материнских плат. В итоге мы получили поддержку новых процессоров старыми платами, но с оговоркой на то, что это будут лишь "избранные" материнские платы.

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Теги

msi zen 3 ryzen 4000 b450 x470
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I9-master
21:59
AMD не может держать свое слово)) в очередной раз владельцы АМД кинуты. Не хотите оказаться у разбитого корыта - покупайте Intel
MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470
bakkewhite
21:59
Правильно ли я делаю вывод, что 10900K тоже так себе процессор, потому что эта куча ядер за эту цену никому не нужна, каким-то жалким 5%?
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Adam Smith
21:58
потащатся пока красные как тузики на помойку за рефрешем, а потом за зиной3))))))
Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
Kopcheniy
21:58
Потому что в десктопе у синих нет ни 12, ни тем более 16-ядерных процессоров, неужели непонятно? А сравнивать 3900Х с 10920Х по меньшей мере нерационально. Ну зайдите тогда на 3DNews, там и 3950Х ест...
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warmuza
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Они отомстят.
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Alexsh
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А зачем? Intel же не догоняет. Скоро и AMD расслабит мягкие места и будет выдавать по 5-10% в год.
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warmuza
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Нож в спину, посоны.
MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470
Adam Smith
21:56
они на цифры падкие, фапают не вдаваясь в подробности
Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
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