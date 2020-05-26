MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470
MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470. Данную информацию опубликовал пользователь Reddit, при этом он приложил скриншот переписки с представителем MSI. Стоит отметить, что ответ поступил от технической поддержки MSI и его не стоит расценивать как истину в последней инстанции. Но данное заявление заставляет задуматься о том, будет ли качественная поддержка процессоров Ryzen 4000 на "устаревших" платах с 400 чипсетами?
Из ответа представителя технической поддержки MSI следует, что поддержку получат лишь те платы с 400 чипсетами, которые имеют 32MB памяти BIOS. А это значит, что все те, кто не обзавелся "MAX" версией плат от MSI, будут вынуждены прибегать к различным хитростям с перепайкой микросхем BIOS, либо столкнуться с продажей материнской платы, если в их планах был апгрейд до одного из процессоров Ryzen 4000.
рекламаИ таковы последствия решения от AMD, которая возложила поддержку новых процессоров старыми платами на производителей материнских плат. В итоге мы получили поддержку новых процессоров старыми платами, но с оговоркой на то, что это будут лишь "избранные" материнские платы.
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