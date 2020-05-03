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В своем новом отчете ChinaTimes сообщает, что графические процессоры NVIDIA Ampere действительно будут использовать технологию 7-нм техпроцесса TSMC, тогда как семейство Hopper GPU следующего поколения будет основано на 5-нм техпроцессе Samsung Samsung EUV.

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Совсем скоро NVIDIA опубликует предварительно записанную версию своего выступления GTC 2020 «Get Amped» с участием Дженсена Хуанга, генерального директора компании, который представит новые инновации, анонсы и технологии. Основной сегмент онлайн-презентации будет посвящен графическому процессору Ampere, который будет представлен вместе с технической информацией, такой как спецификации и продукты, которые будут представлены в нем.

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Согласно ChinaTimes , NVIDIA была признана одним из крупнейших клиентов, имеющих спрос на 7-нм TSMC. Похоже, это указывает на то, что графические процессоры NVIDIA Ampere, по крайней мере, для высокопроизводительных вычислений и сегмента центров обработки данных, будут основаны на усовершенствованном процессе производства микросхем TSMC. Как только появилась данная новость, Samsung опубликовала в своем отчете о доходах за первый квартал заявление, подтверждающее, что она начнет производство своего 5-нм (5LPE) техпроцесса EUV во втором квартале 2020 года.

По сообщениям, Samsung уже получила заказы на процессоры, видеокарты и различные другие продукты для использования своего 5-нм технологического процесса. Согласно отчету, большая часть этих продуктов будет использоваться в потребительском сегменте. Исходя из внутренних планов, AMD не будет использовать производственные силы Samsung для своих процессоров следующего поколения или графических карт, но весьма вероятно, что в следующих поколениях графических процессоров Hopper от NVIDIA будет использоваться 5-нм техпроцесс Samsung EUV, который придет на смену GPU Ampere.

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14 мая NVIDIA официально представит свои новые GPU.