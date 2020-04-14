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Устали от так называемой "индюшатины"? Хотите наконец-то поиграть в игру AAA класса бесплатно?

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Ubisoft со своим магазином Uplay включается в борьбу за звание "самой щедрой игровой площадки". В отличии от магазина дядюшки Гейба, парни из Ubisoft не поскупились и раздают всем геймерам Assassins Creed 2

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И, на всякий случай, если среди нас найдутся те, кто не знает, что это за игра и "познакомился" с серией лишь с последних частей...

Мы знакомимся с Эцио Аудиторе да Фиренце, историческим героем Assassin's Creed 2, в момент его рождения. Он выскакивает из своей кричащей матери и в действительно странном обучении игра призывает вас покачивать руками и ногами. Затем мы перемещаемся во времени к его хулиганским юношеским годам, хулиганя и прыгая вокруг Флоренции. Это весьма странный способ начать игру, но, на самом деле, он великолепен. Слишком много игр торопит вас в действии, но эта требует своего времени и позволяет вам узнать своего героя до того, как неизбежно случится трагедия.

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Отец Эцио обвинен в измене и казнен коррумпированным мировым судьей, что вдохновляет Эцио присоединиться к ассасинам и отправиться в приключение по всей Италии эпохи Возрождения. В наши дни Десмонд Майлз переживает эти события с помощью Animus, машины, которая может загрузить прошлое из вашей ДНК и превратить его в видеоигру с приключениями в открытом мире. Assassin's Creed 2 начинается с краткого изложения истории оригинальной игры, которая на данном этапе эволюции серии была лишь частью столь же безумно запутанной, как и сейчас. Вам предстоит повсюду перемещаться между прошлым и настоящим, но, к счастью, вы проводите большую часть своего времени в роли Эцио.

Гробницы - это более сложные уровни, на которых вы должны извлечь важный артефакт (и если вы соберете все из них, вас ожидает особое удовольствие). Некоторые из них представляют собой платформерные головоломки в лучшем виде, в которых вы должны выяснить, как добраться от начальной точки до пункта назначения, как в играх Принца Персии.

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Кузнецы - не единственные торговцы, желающие забрать ваши деньги, есть портные маляры и многие другие. Вы зарабатываете флорины, выполняя миссии, грабя сундуки с сокровищами, крадя у незнакомцев или занимаясь мародерством и опустошая венецианские гондолы. Тем не менее, основным источником дохода, вероятно, будет вилла вашего дяди. Вы можете потратить флорины на апгрейды вилл, такие как покупка борделя или церкви, и, в свою очередь, вилла будет зарабатывать больше флоринов от туристов, а вы можете получить прибыль из сундука внутри жилых помещений. Затем вы можете использовать свои флорины, чтобы покрасить одежду, купить карты сокровищ, чтобы указать расположение всех этих светящихся сундуков, или купить новую сумку, чтобы держать больше метательных ножей. Самое главное, что вы можете посещать врача, который не только сообщит вам, что еженедельное кровопускание является частью здорового образа жизни, но и спасет вас в аптеках. Игра стала реалистичней: ваше здоровье больше не пополняется само по себе, поэтому вам придется время от времени посещать врача, чтобы восстановиться.

Итог, как о игре своего времени:

История была на высшем уровне;

Графика была потрясающей;

Боевая система значительно улучшилась;

Игра стала более живой;

Рейтинг: - 9.5 / 10.

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