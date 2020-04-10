Праздник во время самоизоляции - большие скидки на лучшие игры в Steam: Sekiro, Kingdome Come, Bannerlord и многие другие
Итак, приветствую вас в пилотном выпуске новостей о лучших предложениях в Steam. Если вы не знаете, во что поиграть сегодня, специально для вас я облазил все скидки в Steam и подготовил для вас лучшие предложения по лучшим ценам!
рекламаСэкономьте свой трафик, все уже выбрано за вас и , самое главное, для вас. В сегодняшней подборке я как мог старался быть объективным, поэтому в этот список будет будет включать все лучшие и популярные предложения, а также малоизвестные, но очень крутые игры. Не упустите возможность открыть для себя новые проекты, поэтому советую "листать" до конца!
Что же, давайте начинать!
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Mount & Blade II: Bannerlord
Не упустите возможность приобрести долгожданную захватывающую RPG в средневековом мире!
рекламаСейчас игра продается со скидкой в 10% для новых игроков, а ветераны серии могут приобрести проек по скидке в 20%!
Sekiro: Shadows Die Twice
рекламаИспытайте себя в захватывающем экшене от создателей Dark Souls и Bloodborne! Sekiro: Shadows Die Twice была удостоена звания "Игры года" (2019) по мнению большинства Steam-игроков.
Прямо сейчас на игру действует скидка в 35%!
Kingdom Come: Deliverance
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Окунитесь в прекрасную атмосферу настоящей средневековой Богемии в захватывающей RPG от правой чешской студии, проекты которой ценят за историческую достоверность. Реальное средневековье без магии и, главное, с красивой графикой, доступно только в этой игре!
В зависимости от издания, на игру действуют скидки 40%, 50% и 66%.
Игры серии HITMAN
В серии этих игр вам придется испытать себя в роли наемного убийцы! Обязательно попробуйте одну из игр об агенте 47!
На игры серии действуют скидки от 80%.
Игры серии Civilization
Опробуйте себя в культовой пошаговой стратегии, в которой вам предстоит провести свою нацию через все этапы развития человечества!
На все игры серии действуют скидки до 75%.
Green Hell
Боритесь за выживание в новинке Green Hell, в которой вам предстоит выжить в джунглях Амазонки!
На игру действует скидка в 25%.
CODE VEIN
Испытайте себя в хардкорной игре, стилизованной под аниме! Пс... Говорят, что тут можно создать свою вайфу!
На игру действует скидка в 40%.
My Time At Portia
Окунитесь в сказочный мир лучшей игры для всей семьи!
На игру действует скидка в 60%
Игры серии LEGO
Если вы соскучились по любимому конструктору из детства, то сейчас вам предлагается поиграть в игры из кубиков Lego по очень привлекательной цене!
На игры серии действуют скидки до 75%.
Игры серии Batman
Шикарное предложение действует на трилогию о бетмане! Крайне советую поиграть любителям красивой графики и шикарной постановки.
Коллекция игр продается со скидкой в 80%!
No Man's Sky
Успейте воспользоваться выгодным предложением и забрать популярную игру об исследовании бесконечной вселенной!
На игру действует скидка в 50%
DayZ
Культовая игра о выживании на неком пост-советском пространстве может достаться вам за весьма символическую цену!
На игру действует скидка в 40%.
RESIDENT EVIL 2
Не упустите возможность забрать легендарную и высококачественную игру по привлекательной цене. Удовольствие от игры абсолютно оправдывает ее цену.
На игру действует скидка в 50%.
Hunt: Showdown
Испытайте себя в ковбойском шутере от создателей Crysis! Убивайте орды зомби в стиле Дикого Запада.
Игра продается со скидкой в 40%.
DYING LIGHT
Шикарная игра про выживание в зомби-апокалипсисе продается по столь же прекрасной цене!
Игру с несколькими DLC в комплекте можно забрать со скидкой в 70%.
Injustice 2
Надоел Mortal Kombat? Попробуйте себя в супергеройском файтинге по миру комиксов DC.
У вас осталось меньше 8 часов, чтобы успеть забрать игру по сумасшедшей скидки в 70%!
The Elder Scrolls Online
Онлайн-фентези в мире Древних Свитков продается по шикарной скидке. Если вам надоело сидеть дома, то погрузитесь в мир MMO.
На игру действует скидка в 70%
ARK: Survival Evolved
Песочница про динозавров стала доступна по очень привлекательной цене. Попробуйте выжить на одном острове с динозаврами!
Игра доступна по скидке в 80%.
Gears 5
Вы можете попробовать, а затем приобрести игру по очень привлекательной цене.
На игру действует скидка в 50%.
Mutant Year Zero: Road to Eden
Попробуйте поиграть в команде мутантов-исследователей. Вас ждут тактические пошаговые бои и выживание в мире без людей.
На игру действует скидка 50%.
Hell Let Loose
Считаете батлфилд казуальной игрой? Ищите реалистичный онлайн-шутер в сеттинге второй мировой войны с современной графикой? Тогда Hell Let Loose - это игра для вас.Мало, кто знает об этой игре, но, определенно, стоит попробовать поиграть. Рекомендую чисто от себя.
На игру действует скидка в 20%.
Goat Simulator
Если вам скучно, то попробуйте испытать себя в роли козы. Забавная игра, но на любителя.
На основную игру и дополнения действует скидка в 75%.
CAR MECHANIC SIMULATOR 2015
Если вы фанат автомобилей и любите копаться в тачках, то эта игра для вас. Успейте забрать ее по фантастической цене!
На игру действует скидка в 90%!
Blood: Fresh Supple
Шикарное предложение для всех фанатов олдскульных игр! Отличный мясной шутер старой школы доступен по очень привлекательной цене, спешите!
На игру действует скидка в 25%.
Игры серии Leisure Suit Larry
И напоследок я решил познакомить вас с совсем "андерграундным" продуктом. Если вы человек взрослый, ностальгируете по былым временам и все еще помните игры этой серии, то сейчас на всю серию Leisure Suit Larry действуют отличные скидки. Геймерам моложе 20 лет в это играть не стоит, да и рано вам еще :)
На все игры серии действуют скидки до 67%.
Все результатыИ напоследок для многих я открою весьма специфичные, но забавные игры для тех, кто старше 18 лет.
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