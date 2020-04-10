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Считаете батлфилд казуальной игрой? Ищите реалистичный онлайн-шутер в сеттинге второй мировой войны с современной графикой? Тогда Hell Let Loose - это игра для вас.Мало, кто знает об этой игре, но, определенно, стоит попробовать поиграть. Рекомендую чисто от себя.

На игру действует скидка в 20%.

Если вам скучно, то попробуйте испытать себя в роли козы. Забавная игра, но на любителя.

На основную игру и дополнения действует скидка в 75%.

Если вы фанат автомобилей и любите копаться в тачках, то эта игра для вас. Успейте забрать ее по фантастической цене!

На игру действует скидка в 90%!

Шикарное предложение для всех фанатов олдскульных игр! Отличный мясной шутер старой школы доступен по очень привлекательной цене, спешите!

На игру действует скидка в 25%.

И напоследок я решил познакомить вас с совсем "андерграундным" продуктом. Если вы человек взрослый, ностальгируете по былым временам и все еще помните игры этой серии, то сейчас на всю серию Leisure Suit Larry действуют отличные скидки. Геймерам моложе 20 лет в это играть не стоит, да и рано вам еще :)

На все игры серии действуют скидки до 67%.