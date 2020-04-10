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Праздник во время самоизоляции - большие скидки на лучшие игры в Steam: Sekiro, Kingdome Come, Bannerlord и многие другие

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2080 Ti - цена упала на порядок
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Итак, приветствую вас в пилотном выпуске новостей о лучших предложениях в Steam. Если вы не знаете, во что поиграть сегодня, специально для вас я облазил все скидки в Steam и подготовил для вас лучшие предложения по лучшим ценам!

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Сэкономьте свой трафик, все уже выбрано за вас и , самое главное, для вас. В сегодняшней подборке я как мог старался быть объективным, поэтому в этот список будет будет включать все лучшие и популярные предложения, а также малоизвестные, но очень крутые игры. Не упустите возможность открыть для себя новые проекты, поэтому советую "листать" до конца!

Что же, давайте начинать!

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Mount & Blade II: Bannerlord

Не упустите возможность приобрести долгожданную захватывающую RPG в средневековом мире!

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Сейчас игра продается со скидкой в 10% для новых игроков, а ветераны серии могут приобрести проек по скидке в 20%!

Sekiro: Shadows Die Twice

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Испытайте себя в захватывающем экшене от создателей Dark Souls и Bloodborne! Sekiro: Shadows Die Twice была удостоена звания "Игры года" (2019) по мнению большинства Steam-игроков.

Прямо сейчас на игру действует скидка в 35%!

Kingdom Come: Deliverance

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Окунитесь в прекрасную атмосферу настоящей средневековой Богемии в захватывающей RPG от правой чешской студии, проекты которой ценят за историческую достоверность. Реальное средневековье без магии и, главное, с красивой графикой, доступно только в этой игре!

В зависимости от издания, на игру действуют скидки 40%, 50% и 66%.

Игры серии HITMAN

В серии этих игр вам придется испытать себя в роли наемного убийцы! Обязательно попробуйте одну из игр об агенте 47!

На игры серии действуют скидки от 80%.

Игры серии Civilization

Опробуйте себя в культовой пошаговой стратегии, в которой вам предстоит провести свою нацию через все этапы развития человечества!

На все игры серии действуют скидки до 75%.

Green Hell

Боритесь за выживание в новинке Green Hell, в которой вам предстоит выжить в джунглях Амазонки!

На игру действует скидка в 25%.

CODE VEIN

Испытайте себя в хардкорной игре, стилизованной под аниме! Пс... Говорят, что тут можно создать свою вайфу!

На игру действует скидка в 40%.

My Time At Portia

Окунитесь в сказочный мир лучшей игры для всей семьи!

На игру действует скидка в 60%

Игры серии LEGO

Если вы соскучились по любимому конструктору из детства, то сейчас вам предлагается поиграть в игры из кубиков Lego по очень привлекательной цене!

На игры серии действуют скидки до 75%.

Игры серии Batman

Шикарное предложение действует на трилогию о бетмане! Крайне советую поиграть любителям красивой графики и шикарной постановки.

Коллекция игр продается со скидкой в 80%!

No Man's Sky

Успейте воспользоваться выгодным предложением и забрать популярную игру об исследовании бесконечной вселенной!

На игру действует скидка в 50%

DayZ

Культовая игра о выживании на неком пост-советском пространстве может достаться вам за весьма символическую цену!

На игру действует скидка в 40%.

RESIDENT EVIL 2

Не упустите возможность забрать легендарную и высококачественную игру по привлекательной цене. Удовольствие от игры абсолютно оправдывает ее цену.

На игру действует скидка в 50%.

Hunt: Showdown

Испытайте себя в ковбойском шутере от создателей Crysis! Убивайте орды зомби в стиле Дикого Запада.

Игра продается со скидкой в 40%.

DYING LIGHT

Шикарная игра про выживание в зомби-апокалипсисе продается по столь же прекрасной цене!

Игру с несколькими DLC в комплекте можно забрать со скидкой в 70%.

Injustice 2

Надоел Mortal Kombat? Попробуйте себя в супергеройском файтинге по миру комиксов DC.

У вас осталось меньше 8 часов, чтобы успеть забрать игру по сумасшедшей скидки в 70%!

The Elder Scrolls Online

Онлайн-фентези в мире Древних Свитков продается по шикарной скидке. Если вам надоело сидеть дома, то погрузитесь в мир MMO.

На игру действует скидка в 70%

ARK: Survival Evolved

Песочница про динозавров стала доступна по очень привлекательной цене. Попробуйте выжить на одном острове с динозаврами!

Игра доступна по скидке в 80%.

Gears 5

Вы можете попробовать, а затем приобрести игру по очень привлекательной цене.

На игру действует скидка в 50%.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Попробуйте поиграть в команде мутантов-исследователей. Вас ждут тактические пошаговые бои и выживание в мире без людей.

На игру действует скидка 50%.

Hell Let Loose

Считаете батлфилд казуальной игрой? Ищите реалистичный онлайн-шутер в сеттинге второй мировой войны с современной графикой? Тогда Hell Let Loose - это игра для вас.Мало, кто знает об этой игре, но, определенно, стоит попробовать поиграть. Рекомендую чисто от себя.

На игру действует скидка в 20%.

Goat Simulator

Если вам скучно, то попробуйте испытать себя в роли козы. Забавная игра, но на любителя.

На основную игру и дополнения действует скидка в 75%.

CAR MECHANIC SIMULATOR 2015

Если вы фанат автомобилей и любите копаться в тачках, то эта игра для вас. Успейте забрать ее по фантастической цене!

На игру действует скидка в 90%!

Blood: Fresh Supple

Шикарное предложение для всех фанатов олдскульных игр! Отличный мясной шутер старой школы доступен по очень привлекательной цене, спешите!

На игру действует скидка в 25%.

Игры серии Leisure Suit Larry

И напоследок я решил познакомить вас с совсем "андерграундным" продуктом. Если вы человек взрослый, ностальгируете по былым временам и все еще помните игры этой серии, то сейчас на всю серию Leisure Suit Larry действуют отличные скидки. Геймерам моложе 20 лет в это играть не стоит, да и рано вам еще :)

На все игры серии действуют скидки до 67%.

Все результатыИ напоследок для многих я открою весьма специфичные, но забавные игры для тех, кто старше 18 лет.

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