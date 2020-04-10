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В зарубежном блоге о PlayStation была представлена информация о новом контроллере для ожидаемой Sony PlayStation 5. Авторы блога заявляют, что новый геймпад от Sony будет называться DualSense. Главная "фишка" нового контроллера кроется в его названии, он якобы способен заставить геймеров "прочувствовать" каждую игру совершенно на ином уровне, особенно в сочетании с PS5 Tempest 3D AudioTech.

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Новый контроллер сохранит те же самые функции, которые были реализованы в контроллере от PS4, но при этом будет иметь "тактильную отдачу", которая будет зависеть от конкретной игры. Вы будете способны "прочувствовать" игру через касания. Только представьте, что при помощи пальцев рук вы сможете дополнительно исследовать игровые миры. Нам обещают прочувствовать своими же пальцами, как туго натягивается тетива лука при выстреле или как с трудом автомобиль перемещается по вязкой грязи.

Также в блоге сообщается, что вес контроллера будет уменьшен, а время его работы без дополнительной подзарядки увеличено. Будут добавлены встроенные микрофоны.

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В блоге было заявлено, что Sony уже протестировали данный контроллер на многих геймерах с абсолютно разными руками и добились того, что DualSense будет ощущаться не просто как контроллер, а как "продолжение рук геймера", как неотъемлемая часть игры.