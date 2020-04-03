Праздник геймера - GOG.COM раздает бесплатно целую игровую библиотеку из 27 культовых игр, включая вкусные эксклюзивы и Ведьмака
Любимый магазин всех "олдов" раздает целую библиотеку легендарных игр!
рекламаВ рамках акции "Оставайтесь дома" платформа GOG.COM раздает 27 культовых игр, в список которых входят великолепные эксклюзивы и всеми любимый "Ведьмак" (карточная игра).
Давайте же просмотрим некоторые отличные игры, которые входят в набор из тех 27 игр:
Akalabeth: World of Doom
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Помните, я рассказывал о 20 лучших эксклюзивах GOG.COM? Так вот, сейчас вы можете бесплатно забрать одну из лучших и эксклюзивных игр этого магазина!
рекламаВкратце напомню, что игра 1980 года, ее автором выступает легендарный Ричард Гэрриот, создатель культовой серии Ultima, а сама игра является родоначальницей этой линейки игр. В этой RPG вам предстоит исследовать подземелья и сражаться с десятками различных монстров.
Alder's Blood Prologue
рекламаВ этой игре вам предстоит узнать историю охотника Чарльза, который, как и все в этом жестоком мире, борется за выживание. Дерзая на удачу, из храбрости или отчаяния - он стремится быстро заработать и пытается охотиться на порождений тьмы. Если ему удастся выжить - доход от перепродажи трофеев зверей обеспечит его существование на долгие недели...
Beneath a Steel Sky
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Играйте в очередной культовый киберпанк из прошлого! Вас ждут более 100 локаций, отличные проработанные персонажи и увлекательнейшая история! Не пропустите.
Bio Menace
Играйте за крутого агента ЦРУ! Ваша задача - спасти мир от сверепых мутантов, остановив главного злодея,по чьей вине эти мутанты пытаются уничтожить Землю!
Postal
Поиграйте в отличный психологический триллер, рассказывающий о непрекращающейся череде убийств. Игра имеет культовый статус и запрещена во многих странах мира, так что не упустите возможность испытать себя в реалистичном кровопролитном бевике!
Shadow Warrior Classic Complete
Классика от создателей легендарного Duke Nukem 3D! Поиграйте в отличный олдскульный шутер, который не смотря на изрядно устаревшую графику, способен удовлетворить потребности любого геймера, ищущего добротный мясной шутер.
Ознакомиться с исчерпывающим списком игр, доступных в рамках акции "Оставайтесь дома", вы можете тут.
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