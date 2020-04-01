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Праздник геймера продолжается - в Epic Games Store раздают бесплатно один из эксклюзивов

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Магазин от создателей ставшего мега-популярным Fortnite вновь радует геймеров качественными эксклюзивами. Причем сегодня, первого апреля, Epic Games Store бьет "тяжелой артиллерией" по магазину дядюшки Гейба, раздавая абсолютно бесплатно очередной эксклюзив, которого нет в Steam.

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С сегодняшнего дня и по 8 апреля включительно в Epic Games Store стал доступен Totally Reliable Delivery Service, который только "ожидается" в Steam к 2021 году.

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Вы никогда не слышали о Totally Reliable Delivery Service?

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Это уже давно нашумевшая песочница в открытом и интерактивном мире. Вам предстоит играть за безумных курьеров, каждая доставка посылок которых превращается в что-то невообразимое. Играйте вместе с друзьями, работайте в команде, используя причудливые механизмы, полезные гаджеты и чудеса физики, чтобы в срок доставлять посылки к месту назначения.

В игре вас ожидают:

  • Локальный и сетевой мультиплеер - играйте в одиночку или присоединяйтесь к команде друзей, чтобы проверить слаженность вашей работы по доставке посылок.
  • Неконтролируемые безумные физические явления.
  • Мир, наполненный различными игрушками, средствами передвижения и машинами;
  • Кастомизация персонажей
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Zmey1945
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