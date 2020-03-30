Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam и магазине Microsoft раздают более 10 игр бесплатно, общая цена которых превышает 1000$
Steam
Добрый дядюшка Гейб снова радует всех пользователей Steam крутыми подарками. На этот раз в магазине Valve раздают бесплатно шикарное DLC для Dying Light абсолютно бесплатно. Эта акция продлиться до 7 апреля.
рекламаДополнение предлагает игроку воспользоваться специальным транспортным средством - "ночным налетчиком", предназначенным для давки зараженных. Также в состав дополнения входят чертежи кувалды, дубинки и меча и ножа.
рекламаСаму же Dying Light до 7 апреля можно приобрести по очень вкусной скидке. Рекомендую приобрести Enhanced Edition, так как на этот набор цена наиболее вкусная, а скидка, соответственно, наиболее большая.
рекламаДля тех, кто все еще думает, стоит ли приобрести Dying Light, я могу смело сказать, что игра уж точно стоит своих денег и на прохождение ее у вас уйдет около 40 часов. Отличное настроение, хорошая графика с неплохим сюжетом и драйвовый геймплей прилагаются.
Microsoft
В магазине Microsoft идет бесплатная раздача игр от студии Simulators Live, общая цена всех игр этой компании, как бы это не было бы смешно, превышает 1000$! Сложно представить человека, который бы купил все эти игрушки за полную цену.
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Итак, вот полный список игр:
- Доктор Чума: Заражение Мира
- Frozen Soul
- Поезд Метро - Симулятор Водителя
- Great Hunt - North America
- High Speed Trains 3D
- Jurassic Safari Hunt
- Extreme Drifters
- Разрушитель Домов - Безумный Шар
- Космический Инженер
- Subway Sim 2D Pro
- Forest Harvester
- Road Patrol Truck
- Ski Drive - Biathlon
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Большинство из этих игр предназначено для детей и рассказывает о какой-то профессии.
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