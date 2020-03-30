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Steam

Добрый дядюшка Гейб снова радует всех пользователей Steam крутыми подарками. На этот раз в магазине Valve раздают бесплатно шикарное DLC для Dying Light абсолютно бесплатно. Эта акция продлиться до 7 апреля.



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Дополнение предлагает игроку воспользоваться специальным транспортным средством - "ночным налетчиком", предназначенным для давки зараженных. Также в состав дополнения входят чертежи кувалды, дубинки и меча и ножа.

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Саму же Dying Light до 7 апреля можно приобрести по очень вкусной скидке. Рекомендую приобрести Enhanced Edition, так как на этот набор цена наиболее вкусная, а скидка, соответственно, наиболее большая.

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Microsoft

Для тех, кто все еще думает, стоит ли приобрести Dying Light, я могу смело сказать, что игра уж точно стоит своих денег и на прохождение ее у вас уйдет около 40 часов. Отличное настроение, хорошая графика с неплохим сюжетом и драйвовый геймплей прилагаются.

В магазине Microsoft идет бесплатная раздача игр от студии Simulators Live, общая цена всех игр этой компании, как бы это не было бы смешно, превышает 1000$! Сложно представить человека, который бы купил все эти игрушки за полную цену.



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Итак, вот полный список игр:

Доктор Чума: Заражение Мира

Frozen Soul

Поезд Метро - Симулятор Водителя

Great Hunt - North America

High Speed Trains 3D

Jurassic Safari Hunt

Extreme Drifters

Разрушитель Домов - Безумный Шар

Космический Инженер

Subway Sim 2D Pro

Forest Harvester

Road Patrol Truck

Ski Drive - Biathlon

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Большинство из этих игр предназначено для детей и рассказывает о какой-то профессии.