В 2022-м году нейросетевые творения захватили весь интернет, как и все более захватывают сейчас. Хоть некоторые переболели уже этой волной искусственных изображений, но всё ещё существуют свежие коллекции, которые моментально набирают тонны лайков и репостов на всех площадках

Нейросети довольно мощный инструмент. Они могут принести огромную пользу в различных областях, в той же медицине, финансах, автоматизации чего либо и во многом другом, с этим не поспоришь. Чего стоит тот же GPT-4, который имеет 1,8 трлн параметров на 120 уровнях и содержит в себе триллионы данных, собранных из интернета.Сама история нейросетей насчитывает несколько десятилетий. Они начали свое развитие как попытка создания математической модели, которая была бы способна эмулировать работу нейронов в головном мозге, и теперь в наше время мы видим до чего дошел этот прогресс.В середине 1950-х годов человечество было потрясено невероятными возможностями вычислительных машин, особенно их феноменальной способностью выполнять множество задач параллельно и безошибочно. Ученые и писатели восторженно соткали фантастические сюжеты о мыслящих машинах, впервые зарождая в этот период первые технологии искусственного интеллекта.

Несмотря на недавнее начало гонки за достижением искусственного интеллекта, стоит отметить, что его существование и применение в машинном обучении находятся на пути развития уже значительное время, что, возможно, не все потребители осознают. Технологии искусственного интеллекта сегодня занимают важное место в различных отраслях, придавая им необычные преимущества, и это не ограничивается только чат-ботами и генераторами изображений, влияние простирается на различные сферы, от глобальной безопасности до потребительских технологий. Вы получаете от ИИ значительно больше преимуществ, чем можете представить.



Но, с все большим появлением и внедрением ии в различные сферы деятельности, тут не обойтись без проблем. Сейчас, практически каждая большая компания пытается внедрять эту технологию в свои продукты, в погоне за трендом. Однако, главная суть не со всем в этом даже, сама проблема еще глубже.

В 2022-м году нейросетевые творения захватили весь интернет, как и все более захватывают сейчас. Хоть некоторые переболели уже этой волной искусственных изображений, но всё ещё существуют свежие коллекции, которые моментально набирают тонны лайков и репостов на всех площадках. Сами сгенерированные изображения, в какой-то степени иногда не отличишь, но это не значит что прям во всех случаях.

Иногда результат сгенерированной картинки все же выходит не такой как хотелось бы (например те же странные артефакты, неправильные руки и так далее), но это не останавливает многих людей использовать сгенерированные картинки в своем бизнесе, вместо того чтобы нанять художника для этой работы, ведь так же проще, не нужно платить + просто пишешь запрос и вот тебе сразу результат.

Но как мы помним, нейросетям, для генерации ответов нужно обучаться, а где они будут брать этот материал? Правильно, из интернета, хотя многий контент находящийся в интернете может быть взят без разрешения и иметь лицензию, что вызывает многие вопросы. Таким образом многий контент может быть просто скопирован откуда либо и немного видоизменен в результате, для того чтобы в дальнейшем просто использовать его для обучения нейросети, что не только может нарушить авторские права но также ставит безопасность хранения этих данных под вопросом, что если ии выдаст чью-либо информацию, кто будет виноват в этом?



А что уже говорить про планы корпораций, по замене людей на ии, для сокращении рабочих мест? Да, возможно ии будут точнее на рабочих местах вместо людей, и более работоспособны, но что тогда делать людям, где искать источник дохода? Возможно есть выход, например менять свою профессию на более актуальную как многие могут сказать, но все же, однако, все это вызывает вопросы и требует дальнейшего рассмотрения. Без разных технологий в современном мире однако, было бы нам трудно жить.