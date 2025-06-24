Тираж ограничен 151 экземпляром.

BMW представляет лимитированную версию 540i xDrive Legacy Edition, доступную исключительно на канадском рынке. Производство ограничено 151 экземпляром.

Ключевая особенность Legacy Edition — эксклюзивная силовая установка: под капотом располагается мощный 3,0-литровый рядный турбомотор BMW B58, развивающий 375 лошадиных сил и 540 ньютон-метров крутящего момента. Двигатель дополнен 48-вольтовой мягкой гибридной системой. В паре с восьмиступенчатой АКПП и полным приводом xDrive седан разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Все автомобили комплектуются 21-дюймовыми дисками Individual и пакетом M Sport Pro. Клиенты могут также выбрать между красными и синими тормозными суппортами M Sport. На выбор доступно семь вариантов окраски кузова: Oxford Green Metallic, Black Blue non-metallic, Cinabar Red, Grigio Telesto Pearl Effect Metallic, Frozen Black, Sepang Bronze Metallic и эксклюзивный Maldives Black II Metallic. В остальном экстерьер Legacy Edition 540i xDrive не имеет отличий от стандартной версии массового производства.

Стоимость BMW 540i xDrive Legacy Edition пока неизвестна, но ожидается, что она превысит отметку в 100 тысяч канадских долларов (73 000 долларов США). Начало поставок запланировано на четвёртый квартал текущего года.