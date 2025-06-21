Gigabyte MO27Q2A оснащается QD-OLED панелью с пиковой яркостью 1000 нит и временем отклика 0,03 мс.

Gigabyte запустила продажи 27-дюймового игрового монитора MO27Q2A. Устройство использует QD-OLED панель Samsung Display с разрешением 2560x1440 (2K) и частотой обновления 280 Гц. Пиковая яркость в HDR достигает 1000 нит, стандартная яркость SDR для всего экрана составляет 250 нит. Время отклика (GtG) заявлено на уровне 0,03 мс. Панель поддерживает 10-битную глубину цвета (1.07 миллиарда оттенков) и охватывает 99% цветового пространства DCI-P3.

Монитор оснащен двумя встроенными динамиками мощностью по 5 Вт каждый. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку по высоте, углу наклона и повороту. Набор интерфейсов включает: два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4, один полнофункциональный порт USB Type-C. Для подключения периферии предусмотрены два нисходящих порта USB Type-A и один восходящий порт USB Type-B (с поддержкой функции KVM). Также присутствует разъем для наушников. Рекомендованная цена модели MO27Q2A составляет 3199 юаней (примерно 36 000 рублей).