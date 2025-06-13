Scale AI специализируется на услугах по подготовке и аннотированию данных для обучения моделей искусственного интеллекта.

Meta Platforms Inc. (деятельность организации запрещена на территории РФ) приобретает 49% долю в компании Scale AI за $14,3 миллиарда. Основатель и генеральный директор Scale AI Александр Ванг присоединится к Meta. В рамках сделки Александр Ванг будет подчиняться напрямую Марку Цукербергу. Ванг создаст новую лабораторию искусственного интеллекта, фокусирующуюся на исследованиях в области "суперинтеллекта". Александр Ванг сохранит позицию в совете директоров Scale AI. Meta получит только неголосующие акции Scale AI. Сделка ожидает проверки регулирующими органами. Scale AI специализируется на услугах по подготовке и аннотированию данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Компания сотрудничает с Google, OpenAI и Anthropic. Scale AI заключила соглашение с Министерством обороны США на программу разработки агента искусственного интеллекта. Компания расширяет деятельность на другие правительственные проекты, включая проекты в Катаре.



Meta запустила модель искусственного интеллекта Llama 4. Компания испытывает конкурентное давление со стороны Google, OpenAI и Anthropic. Марк Цукерберг лично обращался к экспертам по искусственному интеллекту из других компаний. Meta предлагает щедрые компенсационные пакеты привлеченным специалистам.