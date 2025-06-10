Lokmat XH12C работают на основе операционной системе Android 8.1 Oreo.

Представлены новые умные часы Lokmat XH12C с поддержкой сотовой связи и встроенной камерой. Новинка доступна к приобретению по рекомендованной розничной цене 66 евро.

Смарт-часы работают под управлением устаревшей операционной системы Android 8.1 Oreo. Производитель заявляет о возможности установки приложений, но предупреждает, что их отображение на компактном 2.06-дюймовом AMOLED дисплее с разрешением 410 x 502 пикселей может быть некорректным. Аппаратную основу составляет система на процессоре Spreadtrum SC8541E.

Новинка оснащается 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти для хранения данных. Поддержка сотовой связи 4G LTE через слот для nano-SIM-карты позволяет использовать часы независимо от смартфона. Для навигации предусмотрена поддержка спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС и BeiDou (GNSS модуль).

За питание отвечает литий-полимерный аккумулятор емкостью 850 мАч. По заявлению производителя, автономность достигает пяти дней работы при повседневном режиме использования. В базовый функционал также входят шагомер и датчик для регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС).