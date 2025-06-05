Polar Grit X2 оснащаются 1,28-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с режимом Always On Display.

Polar укрепляет свои позиции на рынке смарт-часов, представляя новую модель Grit X2. Новинка предлагается к покупке по рекомендованной цене 480 евро в двух цветовых вариациях Night Black и Brown Copper.

Новинка оснащается 1,28-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 416 x 416 пикселей, сенсорным управлением, режимом Always On Display и функцией автоматической регулировки яркости. Защиту экрана обеспечивает сапфировое стекло. Для навигации используется двухдиапазонный GPS/GNSS модуль. Ключевая особенность – встроенная память 32 ГБ для хранения офлайн-карт и точек интереса (POI), а также поддержка пошаговой маршрутизации Komoot. Дополняют навигационные возможности цифровой компас и барометр.

Часы предлагают широкий набор датчиков для отслеживания физических показателей, включая оптический пульсометр, сенсор для измерения насыщения крови кислородом (SpO2), электрокардиограф (ЭКГ) на запястье и термометр. Доступны предустановленные программы беговых тренировок.

Grit X2 отображают уведомления со смартфона и позволяют управлять воспроизведением музыки. Смарт-часы водонепроницаемы на глубине до 50 метров (5 ATM). Заявленное время автономной работы в повседневном режиме достигает одной недели.