В преддверии презентации Vivo T4 Ultra производитель раскрыл дизайн и основные характеристики новинки.

Vivo подтвердила дату презентации и ключевые характеристики своего нового смартфона T4 Ultra. Новинка будет представлена 11 июня и позиционируется как доступный флагман.

Смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 9300+. Конфигурация процессора: одно ядро ARM Cortex-X4 Prime с максимальной тактовой частотой 3.4 ГГц, три ядра Cortex-X4 Performance с частотой 2.9 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 Efficiency с частотой 2.0 ГГц. Установлен OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и небольшим изгибом по всем четырем сторонам. Заявлена пиковая яркость в режиме HDR до 5000 нит. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей.

Главной особенностью смартфона станет уникальная система камер, включающая основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony IMX921 и 3-кратный оптический зум с перископической конструкцией на базе 50-Мп модуля Sony IMX882. Дополнительно устройство оборудовано ультраширокой камерой на 8 Мп и фронтальной камерой разрешением 50 Мп.

Смартфон питается от аккумуляторной батареи емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 90 Вт через интерфейс USB-C.