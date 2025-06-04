Ограниченный тираж McLaren 750S Le Mans составит 50 автомобилей по всему миру.

В честь 30-летия исторической победы McLaren F1 GTR в гонке «24 часа Ле-Мана» 1995 года, компания выпускает ограниченную серию 750S Le Mans. Тираж составит всего 50 автомобилей по всему миру.

От стандартного 750S Coupe модель отличается пакетом High Downforce Kit от подразделения MSO (McLaren Special Operations). Комплект из углеродного волокна включает увеличенный передний сплиттер, воздухозаборник на крыше, более крупный активный задний спойлер и боковые жалюзи под задним крылом, обеспечивая прирост прижимной силы на 10%.

750S Le Mans доступна исключительно в двух цветах: Le Mans Grey или McLaren Orange, с шильдиком «LM» на боку. Автомобиль оснащен уникальными легкосплавными дисками LM с пятью спицами в отделке Stealth. Тормозные суппорты окрашены в цвет F1 Gold с красным логотипом McLaren. Опционально предлагается доработка тормозной системы Track Brake.

Интерьер сочетает отделку Carbon Black Alcantara с кожей Jet Black Soft Grain Leather. Акценты выполнены из алькантары цвета Dove Grey или McLaren Orange. На подголовниках сидений и ковриках вышита надпись «Le Mans». Нумерованная табличка на тоннеле напоминает об эксклюзивности модели (1 из 50). По желанию владельца на капот может быть нанесена гравировка с записью рекорда победы 1995 года.

Технические характеристики силовой установки идентичны стандартной 750S: 4,0-литровый битурбированный V8 мощностью 740 л.с. и крутящим моментом 732 Нм.