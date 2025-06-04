LG Electronics официально представила сверхширокий коммерческий монитор LG UltraFine 40WT95UF, оснащенный новейшим интерфейсом Thunderbolt 5. Новинка предназначена для коммерческого использования в сфере финансов и IT.
Монитор оснащен 39,7-дюймовой (40") изогнутой (2500R) IPS-панелью с разрешением 5120×2160 пикселей. Панель обеспечивает частоту обновления 120 Гц, типичную яркость 450 нит, 99% охват цветового пространства DCI-P3, время отклика GtG 5 мс и сертификацию VESA DisplayHDR 600.
Ключевая особенность — двухсторонний одноранговый интерфейс Thunderbolt 5, обеспечивающий пропускную способность до 80 Гбит/с. Конфигурация портов включает: 1 восходящий порт USB-C (PD 90 Вт), 2 порта Thunderbolt 5, 4 нисходящих порта USB-C (10 Гбит/с), 2 порта USB-A (10 Гбит/с) и сетевой порт RJ45. Дополнительно монитор имеет 2 порта HDMI, 1 порт DisplayPort и аудиоразъем.
Устройство поддерживает коммутацию KVM для управления несколькими системами. Монитор оснащен встроенным блоком питания и эргономичной подставкой (регулировка по высоте, наклону, повороту). Аудиосистема включает два встроенных динамика мощностью 10 Вт каждый. Поддерживается технология AMD FreeSync Premium для плавной картинки.