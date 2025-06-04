ASUS VG34WQML5A основывается на HVA матрице с разрешением 3440×1440 пикселей.

ASUS представила новинку в линейке TUF Gaming 5 – изогнутый игровой монитор VG34WQML5A War Shadow. Основой устройства стала 34-дюймовая панель типа HVA (Fast VA) с кривизной 1500R, обеспечивающая разрешение Ultra-Wide Quad HD (3440×1440 пикселей) и рекордную для формата частоту обновления 250 Гц.

Монитор соответствует стандартам VESA DisplayHDR 400 и HDR 10. Статическая яркость в SDR-режиме составляет 350 нит, пиковая яркость в HDR достигает 400 нит. Цветовой охват охватывает 95% пространства DCI-P3, а панель поддерживает 10-битную глубину цвета (8 бит + FRC).

Для плавной картинки в играх реализована поддержка AMD FreeSync Premium Pro и фирменной технологии ASUS ELMB Sync (одновременная работа динамической подсветки и адаптивной синхронизации), что в сочетании с заявленным временем отклика 0,5 мс (GTG) минимизирует размытие и артефакты. Также представлены три технологии TUF GAMING AI: динамическое перекрестие (Dynamic Crosshair), динамическое улучшение теней (Dynamic Shadow Boost) и AI VISUAL для автоматической оптимизации изображения.

Монитор оснащен встроенной акустикой – два динамика мощностью 2 Вт каждый. Набор интерфейсов включает два порта DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.1, три порта USB Type-A 5 Гбит/с (хаб) и выход для наушников. Рекомендованная розничная цена в Китае установлена на уровне 1799 юаней (примерно 250 долларов).