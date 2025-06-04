SteelSeries предлагает приобрести беспроводные наушники Arctis Nova за 110 долларов США.

SteelSeries расширила линейку Arctis Nova, представив беспроводные наушники Arctis Nova 3 Wireless стоимостью 110 долларов США. Новинку уже можно приобрести на официальном сайте производителя. Наушники совместимы с Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, ПК, Meta Quest и любыми гаджетами с USB-C (смартфоны, планшеты).

Фирменное приложение Arctis предлагает игрокам свыше 200 уникальных звуковых пресетов, разработанных специально для популярных игровых проектов вроде Call of Duty, Fortnite и Grand Theft Auto. Наушники оснащены фирменными динамиками Nova и поддерживают пространственный звук: 360 Spatial Audio, Tempest 3D Audio на PS5 и Microsoft Spatial Sound. Микрофон ClearCast 2.X обеспечивает качество записи 32 кГц/16 бит и, по заявлению производителя, удваивает полосу пропускания по сравнению с предыдущими моделями.

Технология Quick-Switch Wireless позволяет одновременно использовать беспроводное подключение 2,4 ГГц для игр и Bluetooth 5.3 для мобильных устройств. Настройки эквалайзера для каждого соединения независимы, а мобильное подключение остается активным во время игровых сессий для приема уведомлений и звонков. 15-минутная быстрая зарядка обеспечивает до 9 часов использования, а полная зарядка обеспечивает до 30+ часов на 2,4 ГГц и 40+ часов по Bluetooth.

Вес гарнитуры – 260 г. Конструкция включает двойные шарнирные дужки, съемные амбушюры из пены с эффектом памяти и эластичное оголовье. Доступны цвета: черный, белый, аквамариновый, лавандовый.