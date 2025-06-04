Minix N713 поставляется с 32 Гб оперативной памяти и твердотельным накопителем обьемом 1 Тб.

Minix представила новый мини-ПК N713, доступный для покупки по стартовой цене 789 евро. Новинка выделяется компактными размерами: 119,9 × 119,9 × 37,9 мм.

Сердцем устройства стал процессор Intel Core i7-13620H, поддерживаемый 32 ГБ оперативной памяти DDR4, которую можно увеличить до 96 ГБ. Встроенный твердотельный накопитель объемом 1 ТБ подключён через четыре линии PCIe 4.0, предусмотрена возможность установки второго SSD формата M.2 2280 через слоты PCIe 3.0 или SATA.

N713 оборудован двумя портами HDMI 2.1, одним Thunderbolt 4 и четырьмя портами USB 3.2 Gen 2 Type A. Поддерживается подключение внешней графической карты через Thunderbolt 4, однако устройство ориентировано больше на офисные приложения и медиаконтент, нежели на игры. Беспроводное подключение обеспечивается через Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц), также присутствуют два порта Ethernet, один из которых поддерживает высокую скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с.