Acer Predator XB273U X1 основывается на Fast IPS панели с частотой 200 Гц и временем отклика 1 мс.

Acer объявила о старте продаж нового 27-дюймового игрового монитора Predator XB273U X1 по рекомендованной розничной цене 1299 юаней (примерно 180 долларов).

Монитор оснащается Fast IPS панелью с разрешением WQHD (2560×1440 пикселей) и максимальной частотой обновления 200 Гц при подключении через интерфейс DisplayPort. При использовании портов HDMI частота ограничена 144 Гц. Заявленное время отклика матрицы составляет 1 мс (GtG).

В области цветопередачи матрица охватывает 90% цветового пространства DCI-P3 и выводит до 16,7 миллионов цветов (8-бит). Новинка сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает улучшенный динамический диапазон и детализацию в светлых участках по сравнению со стандартными SDR-дисплеями.

Технология AMD FreeSync Premium синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты для устранения разрывов изображения. В целях снижения нагрузки на зрение применены технологии Acer VisionCare: подсветка без мерцания (Flicker-less), режим снижения синего света (Low Blue Light) и антибликовое покрытие ComfyView.

Монитор комплектуется двумя встроенными динамиками мощностью по 2 Вт каждый. Набор интерфейсов включает два порта HDMI версии 2.0, один DisplayPort версии 1.4 и разъем для наушников 3.5 мм. Конструкция предусматривает поддержку настенного крепления VESA 100x100 мм. Штатная подставка обеспечивает полную регулировку: по высоте, углу наклона, повороту и вращению вокруг оси.