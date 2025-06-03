Xiaomi Redmi Pad 2 получил 11-дюймовым дисплей с разрешением 2.5K и частотой 90 Гц.

Xiaomi анонсировала выход нового планшета — Redmi Pad 2, премьера которого состоится 5 июня 2025 года. Перед официальным релизом производитель представил серию тизеров, раскрывающих внешний вид и ключевые характеристики гаджета.

Новинка оснащена 11-дюймовым дисплеем формата IPS LCD с разрешением 2.5K и частотой обновления экрана 90 Гц. Redmi Pad 2 отличается компактностью и предназначен главным образом для потребления мультимедийного контента. Планшет оснащен четырьмя сертифицированными динамиками с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos.

Аппаратная платформа основана на процессоре MediaTek Helio G100 Ultra, обеспечивающим поддержку сетей четвертого поколения (4G). Устройство предлагается в нескольких версиях оперативной памяти объемом до 8 Гб. Кроме того, дисплей характеризуется пиковой яркостью 600 нит, планшет представлен в двух цветах — мятно-зелёном («Mint Green») и чёрно-сером («Black/Grey»). Основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронталка — 5 Мп. Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 9000 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 18 Вт.

Европейские цены начинаются от 199 евро за базовую модификацию (Wi-Fi, 4 Гб RAM/128 Гб ROM), тогда как топовая комплектация с поддержкой 4G и увеличенным объемом хранилища (8 Гб RAM/256 Гб ROM) обойдется покупателям в 299 евро