Бюджетная новинка сочетает в себе частоту 144 Гц при разрешении Full HD по демократичной цене 83 доллара США.

HKC представила новый бюджетный 27-дюймовый монитор под номером V2719. Новинка выделяется среди конкурентов заявленной частотой обновления 144 Гц при разрешении Full HD (1920 x 1080 пикселей) при рекомендованной розничной цене всего 599 юаней (83 доллара).

Монитор основывается на IPS-панели, обеспечивающей широкие углы обзора в 178 градусов. Помимо высокой частоты обновления изображения 144 Гц, которая исключает размытие обьектов в динамичных сценах, заявлено время отклика Gray-to-Gray (GtG) 5 мс. Яркость панели составляет 250 нит. Система цветопередачи поддерживает 8-битную глубину, а заявленный охват цветового пространства sRGB достигает 99%.

Конструкция подставки предусматривает возможность регулировки только по наклону. Для альтернативных вариантов размещения корпус монитора имеет стандартное крепление VESA 100 x 100 мм для настенного крепления. В плане подключений монитор предлагает два видеовхода: современный HDMI и устаревающий, но все еще распространенный VGA, что обеспечивает совместимость с различными источниками сигнала.