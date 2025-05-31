United Innovation GB25G1 оснащен IPS-панелью с разрешением Full HD.

United Innovation анонсировала выход нового монитора под номером GB25G1. Новинка оснащается 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей).

Высокая частота обновления стала ключевой особенностью новинки. Исходная частота панели составляет 144 Гц, но с помощью функции разгона пользователь может достичь 165 Гц, что особенно актуально для динамичных игр.

Монитор обеспечивает статическую контрастность 1500:1 и высокую пиковую яркость дисплея на уровне 400 нит. Заявленная скорость отклика MPRT (Moving Picture Response Time) составляет 1 мс, что минимизирует размытость в движении. Цветопередача реализована по технологии 8 бит (6 бит + FRC), с широким охватом цветовых пространств: 99% sRGB, 88% DCI-P3 и 89% Adobe RGB.

Конструкция модели GB25G1 предусматривает гибкую настройку под нужды пользователя. Подставка поддерживает регулировку по высоте и наклону. Корпус монитора совместим с системами настенного крепления стандарта VESA (100 x 100 мм).

Для подключения источников сигнала производитель предусмотрел один порт HDMI версии 1.4, один порт DisplayPort версии 1.2 и один аудиоразъем 3,5 мм для вывода звука.

Рекомендованная розничная цена United Innovation GB25G1 составляет 449 юаней (примерно 62 доллара).