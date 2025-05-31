Titan Legion предлагает к покупке новый монитор P245MS+ с яркостью до 1200 нит и эргономичной подставкой.

Titan Legion презентовала новый игровой монитор P245MS+ с диагональю 24,5 дюйма. Новинка оснащена матрицей QD-Mini LED с расширенным диапазоном яркости от стандартных 450 до максимальных 1200 нит, поддержкой разрешения 2K (2560 × 1440 пикселей) и частотой обновления кадров до 320 Гц.

Матрица состоит из 1152 отдельных секций подсветки, обеспечивающих точное управление освещением каждой зоны экрана, коэффициент контрастности достигает отметки 1000:1. Для достижения реалистичного отображения цветов используется 10-битная гамма (с применением технологии FRC), позволяющая воспроизводить около миллиарда оттенков и покрывающая почти весь спектр профилей 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиовыход для подключения гарнитуры или колонок. Корпус монитора украшает стильная RGB-подсветка, добавляющая атмосферности игровому пространству. Эргономичная подставка обеспечивает полную свободу регулировок: изменение высоты, наклона экрана и поворот в портретный режим.

Приобрести новинку можно по рекомендованной цене в 1799 юаней (примерно 250 долларов).