Shengse N50Pro6 Energy Saving Edition основывается на разогнанной Fast IPS матрице с разрешением Full HD.

Shengse представила свой новый монитор N50Pro6 Energy Saving Edition с диагональю 23,8 дюйма. Ключевой особенностью модели является разогнанная Fast IPS матрица с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и частотой обновления 260 Гц (исходная частота до разгона — 240 Гц).

Монитор обеспечивает скорость отклика Gray-to-Gray (GtG) 1 мс, пиковую яркость 400 нит и статическую контрастность 1000:1. Панель поддерживает 8-битную глубину цвета (без указания FRC) и заявлено 100% покрытие цветового пространства sRGB.

Эргономичная подставка устройства предлагает регулировки по высоте, углу наклона и повороту вокруг вертикальной оси. На корпусе реализован кронштейн для крепления наушников. Для установки на стену предусмотрены крепления стандарта VESA 100x100 мм.

Монитор оснащен интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Оба порта поддерживают передачу видеосигнала с разрешением 1080p и исходной частотой обновления 240 Гц, а также разогнанный режим 260 Гц. Рекомендуемая розничная цена составляет 599 юаней (примерно 83 доллара).