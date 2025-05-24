Shengse предлагает приобрести свой новый монитор S72MV с QD Mini-LED панелью.

Shengse анонсировала выход нового игрового монитора S72MV, который уже доступен для покупки по рекомендованной цене в 999 юаней (примерно 140 долларов). Новинка с 27-дюймовым экраном сочетает передовые технологии мини-LED, частоту обновления 180 Гц и встроенный датчик освещенности.

Главной особенностью S72MV стала мини-светодиодная панель с разрешением 2560×1440 пикселей (2K), обеспечивающая статическую контрастность 5000:1 и пиковую яркость HDR 1000 нит. Это позволяет монитору воспроизводить глубокие черные оттенки, детализированные светлые участки и насыщенные цвета, соответствующие стандартам HDR10. Технология локального затемнения с 180 зонами повышает точность цветопередачи, что оценят как геймеры, так и дизайнеры.

Частота обновления 180 Гц и время отклика GtG 1 мс делают S72MV идеальным выбором для динамичных игр. Монитор поддерживает 10-битный цвет (8-бит + FRC), охватывая 100% пространства sRGB и 97% DCI-P3, что гарантирует реалистичную картинку в играх и при работе с графикой.

Shengse S72MV оснащен встроенным датчиком освещенности, который автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от условий окружающей среды. Подставка монитора предлагает полную свободу настройки: регулировку высоты, наклона, поворота и возможность перехода в портретный режим. В довесок производитель предусмотрел встроенный держатель для наушников.

Модель поддерживает настенное крепление VESA 100×100 мм и оснащена двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и аудиоразъемом 3.5 мм. Однако максимальная частота 180 Гц доступна только через DP — HDMI ограничен 144 Гц.