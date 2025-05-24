Kingnovy FU03 предлагается к покупке с оперативной памятью DDR5 объемом до 64 ГБ и твердотельным накопителем объемом 4 ТБ.

Kingnovy представила мини-ПК FU03 — компактное, но производительное устройство, ориентированное на решение промышленных задач. Оснащенный процессором AMD Ryzen 7 8845HS с восемью ядрами, этот аппарат обещает справиться с ресурсоемкими приложениями, от автоматизации производства до сложных мультимедийных проектов.

Сердцем FU03 стал процессор AMD Ryzen 7 8845HS, который обеспечивает высокую скорость обработки данных благодаря 16 потокам и максимальной частоте до 5.1 ГГц. Пользователи могут выбрать между готовой системой с предустановленной оперативной памятью DDR5 до 64 ГБ и SSD-накопителем до 4 ТБ либо собрать конфигурацию самостоятельно, купив версию barebone за 362 доллара США .

Важно отметить, что после покупки в FU03 можно установить второй M.2-2280 NVMe SSD, расширив хранилище. Габариты мини-ПК — 18 x 12,7 x 6,3 сантиметра — позволяют разместить его даже в ограниченном пространстве.

Два гигабитных LAN-порта (до 2,5 Гбит/с), поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное подключение периферийных устройств. Для удобства пользователей предусмотрены два порта USB 3.2 Type-A с пропускной способностью до 10 Гбит/с и два порта USB 2.0.

Особое внимание уделено промышленному применению компьютера – наличие интерфейса RS-232 (COM-порт) позволяет интегрироваться с специализированным оборудованием, таким как сканеры штрих-кодов, терминалы сбора данных и другие устройства автоматизации производства.