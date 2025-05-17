Shengse OF27U основывается на IPS-панели с яркостью до 400 нит.

Shengse анонсировала новый 27-дюймовый монитор OF27U с 4K-разрешением и IPS-матрицей. Заявленная цена — всего 899 юаней (примерно 125 долларов), что делает его одним из самых доступных 4K-дисплеев на рынке.

Монитор получил IPS-панель с разрешением 3840×2160, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 60 Гц. Покрытие 99% sRGB и поддержка 10-битного цвета (через 8-бит + FRC) делают его неплохим вариантом для работы с графикой и медиа. Однако статическая контрастность 1000:1 и скорость отклика 5 мс — это стандартные показатели для бюджетного сегмента.

Яркость до 400 нит позволяет комфортно работать даже при ярком освещении, но HDR здесь нет. Зато есть два HDMI 2.0 и два DisplayPort 1.4, причём только через DP доступен 10-битный цвет. Для подключения наушников предусмотрен аудиоразъём 3.5 мм.

Shengse OF27U — это типичный офисный монитор без регулируемой подставки. Наклон, высоту и поворот менять нельзя, зато есть крепление VESA 75×75 мм, что позволяет закрепить монитор на стене.