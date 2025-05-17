Jmgo P5X поддерживает интеграцию с системой умного дома Xiaomi.

Jmgo представила свой новый портативный проектор — P5X, который уже поступил в продажу в Китае по цене 1646 юаней (228 долларов). Модель стала альтернативой предшественнику P5, сохранив высокое качество изображения и расширив функциональность.

Проектор оснащён LED источником света с заявленной яркостью до 420 люменов и выдаёт картинку с разрешением Full HD (1080p). Для улучшения качества изображения используется поддержка формата HDR10 и технология MEMC, обеспечивающая плавность воспроизведения даже в динамичных сценах кинофильмов и спортивных трансляций. Специальный интеллектуальный алгоритм PTZ помогает автоматически настраивать фокусировку и выравнивание изображения, значительно упрощая процесс установки проектора.

Проектор поддерживает шесть режимов динамических световых эффектов, создавая атмосферу праздника или романтического вечера дома у пользователя. Среди прочих возможностей есть интеграция в экосистему умного дома Xiaomi. Пользователи смогут управлять устройством голосом через ассистента Xiao AI или мобильное приложение Mi Home, а также интегрировать проектор с другими устройствами марки Xiaomi. Устройство оборудовано стереодинамиком на 8 Вт с поддержкой кодека звука DTS.

За дополнительную плату производитель предлагает приобрести подставку с встроенным аккумулятором емкостью 20 000 мА·ч.