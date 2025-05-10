Shengse решил встряхнуть рынок дисплеев, представив свой новый 27-дюймовый монитор – G72Max Enhanced Edition. Модель стоит 999 юаней (140 долларов).
Сердцем G72Max Enhanced Edition стала IPS-матрица с разрешением 2560x1440 (2K) и максимальной частотой обновления 200 Гц. Пиковая яркость в 500 нит, а статический коэффициент контрастности 1000:1.
Новинка поддерживает 10-битную глубину цвета (8-бит + FRC) Монитор поддерживает 100% цветового охвата sRGB, а также 95% цветового охвата DCI-P3.
Подставка монитора поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту, позволяя настроить оптимальное положение для комфортной работы. Для удобства предусмотрены держатель для наушников и встроенный ночник, создающий комфортную атмосферу в темное время суток. Корпус монитора поддерживает настенное крепление VESA 100x100 мм.
Что касается интерфейсов, G72Max Enhanced Edition оснащен двумя портами HDMI 2.0 (ограничены поддержкой 144 Гц) и двумя портами DP 1.4 (обеспечивающими полную поддержку 200 Гц).