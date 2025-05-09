WIKO Hi Enjoy 80 получил 6,56-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ и частотой 90 Гц.

WIKO представила новый смартфон — Hi Enjoy 80, отличающийся продолжительным временем автономной работы благодаря большому встроенному аккумулятору ёмкостью 5000 мАч. Новинка доступна сразу в трёх вариантах памяти: от базовой версии с конфигурацией 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоимостью всего 999 юаней (140 долларов) до топовой модели с объёмом накопителя 512 ГБ и оперативкой 8 ГБ ценой в 1499 юаней (210 долларов).

Главной фишкой WIKO Hi Enjoy 80 стал 6,56-дюймовый ЖК-экран с соотношением сторон 20:9, узкими рамками, частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+. Дисплей поддерживает технологию защиты глаз, а также функцию Always-On Display (AOD) для отображения времени, уведомлений и другой информации без активации всего экрана.

Сердцем устройства выступил процессор MediaTek Dimensity 6300, обеспечивающий плавную работу в повседневных задачах и мобильных играх.

Корпус смартфона выполнен в трех цветах: золотистом «Streamer Gold», классическом белом «Pearl White» и глубоком черном «Obsidian Black».

Hi Enjoy 80 оснащен встроенным аккумулятором на 5000 мАч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до двух дней работы при умеренной нагрузке. Поддержка быстрой зарядки не уточняется, но наличие функции распознавания мокрых рук и защиты IP64 позволяет безопасно пользоваться гаджетом в дождь или при повышенной влажности.