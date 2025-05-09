Lenovo Legion Y700 получил 8,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 3040×1904 пикселей.

Lenovo анонсировала четвертое поколение игрового планшета Legion Y700. Устройство стартует с цены в 3299 юаней (455 долларов) и сочетает топовую начинку, продвинутую систему охлаждения и рекордно тонкий корпус.

Сердцем новинки стал процессор Snapdragon 8 Extreme Edition — флагманский чипсет Qualcomm, оптимизированный для ресурсоемких задач. В паре с ним работает связка LPDDR5X Ultra (скорость до 9600 МТ/с) и накопитель UFS 4.1 объемом до 512 Гб. По заявлению Lenovo, такой тандем увеличивает производительность на 25% по сравнению с прошлым поколением.

8,8-дюймовый ЖК-дисплей от Huaxing с разрешением 3040×1904 пикселей (соотношение 16:10) стал ключевым апгрейдом модели. Панель поддерживает частоту обновления 165 Гц и сенсорный отклик 360 Гц — идеально для динамичных шутеров и гоночных симуляторов. Яркость до 600 нит позволяет комфортно играть при солнечном свете, а покрытие DCI-P3 и 12-битная глубина цвета гарантируют детализированную картинку.

Инженеры Lenovo сократили толщину корпуса до рекордных 6,99 мм (-11% к предшественнику), а вес — на 10 грамм, сохранив диагональ экрана. Узкие рамки увеличили соотношение площади экрана к корпусу. Несмотря на компактность, планшет получил аккумулятор на 7600 мАч — на 8% больше, чем у предыдущей версии. Зарядка осталась на уровне 45 Вт, но время автономности обещает вырасти благодаря оптимизации ПО. Для борьбы с перегревом в Y700 4-го поколения интегрирован теплораспределитель VC площадью 12 000 мм2, снижающий температуру процессора на 3-5 градусов в пиковых нагрузках.