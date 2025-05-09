В основе Razer Basilisk Mobile лежит оптический датчик Focus X 18K с нулевой фильтрацией движений.

Razer официально представила новую игровую мышь Basilisk Mobile, которая уже доступна для предзаказа по цене 699 юаней (100 долларов). Устройство сочетает в себе мобильность, высокую производительность и рекордное время автономной работы — до 180 часов.

Razer Basilisk Mobile выделяется компактным корпусом, адаптированным для длительных игровых сессий и работы в дороге. Эргономичный дизайн с текстурными зонами хвата обеспечивает комфорт даже при интенсивном использовании. Мышь оснащена 10 программируемыми кнопками, которые можно настроить через приложение Razer Synapse для выполнения макросов или быстрых команд. Ключевой фишкой стала система HyperScroll — четырёхпозиционное колесо прокрутки, поддерживающее как вертикальную, так и горизонтальную навигацию.

В основе Basilisk Mobile — оптический датчик Focus X 18K с разрешением 18 000 DPI и нулевой фильтрацией движений. Датчик также поддерживает функцию Smart Tracking, автоматически адаптируясь к поверхности коврика или стола.

Устройство предлагает гибкие варианты подключения: беспроводной режим 2,4 ГГц с минимальной задержкой, Bluetooth 5.0 для экономии заряда и проводной USB-C для одновременной подзарядки. В беспроводном режиме мышь работает до 180 часов, а полная зарядка аккумулятора занимает менее 3 часов.