Razer Joro может похвастаться компактными размерами и малым весом.

Razer провела официальную презентацию своей новой беспроводной клавиатуры Joro. Новинка стоимостью 999 юаней (140 долларов) выделяется не только стильным дизайном, но и впечатляющими техническими характеристиками, включая рекордное время работы от батареи — до 1800 часов.

Razer Joro выполнена в фирменной черно-зеленой гамме с акцентами Chroma RGB. Компактная 75% раскладка освобождает место на столе, а тонкий корпус толщиной 16,5 мм и весом 374 г делает клавиатуру мобильной. Производитель акцентирует внимание на сочетании минимализма и функциональности: даже без цифрового блока устройство сохраняет удобство за счет продуманного расположения клавиш.

Клавиатура оснащена сверхтонкими механическими переключателями Razer, обеспечивающими мгновенный отклик. Режим Snap Tap сокращает задержку ввода до минимума, что критично для киберспорта и динамичных игр. Подсветка Chroma RGB с 16,8 млн оттенков позволяет настраивать световые эффекты под настроение или синхронизировать их с другими устройствами Razer.

Razer Joro поддерживает интеллектуальное сопряжение с тремя устройствами одновременно через Bluetooth или проводное подключение Type-C. Переключение между девайсами происходит в один клик, что удобно для пользователей, работающих с ПК, ноутбуком и смартфоном одновременно.