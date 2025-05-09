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Zerox852
SZBOX выпустила планшет S9 на базе Windows 11 Pro с процессором Intel N200
SZBOX S9 оснащается 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280×800.

SZBOX (Shenzhen Yimingshang Industrial Development Co., Ltd.) представила новый планшетный компьютер S9 на базе Windows 11 Professional.

В основе SZBOX S9 4-ядерный процессор Intel N200 (до 3.7 ГГц) с энергопотреблением 6 Вт, встроенный вентилятор предотвращает перегрев даже при длительной нагрузке. Объём оперативной памяти LPDDR5 4800 достигает 16 ГБ, а накопитель (512 ГБ или 1 ТБ) использует скоростные стандарты M.2 2242 SATA/NVMe, поддерживающие замену или апгрейд.

7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280×800 питается от аккумулятора ёмкостью 3400 мАч, который обеспечивает всего 3+ часа автономности — вероятно, плата за активное охлаждение и мощную начинку. Габариты устройства (173,8×116×21,95 мм) выделяют его на фоне более тонких конкурентов, но оправданы обилием портов.

SZBOX S9 позиционируется как портативная рабочая станция. Помимо 3 USB-A 3.2, USB 2.0 и полнофункционального USB-C, здесь есть HDMI 2.0 для вывода 4K@60 Гц, гигабитный Ethernet (RTL8111H), отдельный порт USB-C для зарядки и 3,5-мм аудиоразъем.

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#планшет #windows 11 pro #szbox #intel n200 #szbox s9
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