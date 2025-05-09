Xiaomi предлагает к покупке свою бюджетную компьютерную мышь Wireless Mouse Lite 3 по цене 39 юаней (5,5 долларов).

Xiaomi продолжает расширять линейку периферийных устройств, анонсировав новую беспроводную мышь — Wireless Mouse Lite 3. Устройство, доступное в двух цветовых вариантах (космический черный и бело-серый), уже привлекло внимание сочетанием стиля и демократичной цены. Предзаказ доступен по цене 39 юаней (5,5 долларов), а первые поставки ожидаются 14 мая.

Wireless Mouse Lite 3 выделяется обновленным дизайном с плавными изгибами, которые повторяют естественные контуры ладони. Интегрированные кнопки и скругленные края корпуса создают единый силуэт, лишенный острых углов. Такой подход не только добавляет эстетики, но и повышает комфорт при длительной работе — пользователи должны оценить снижение нагрузки на запястье.

Еще один козырь модели — легкость. Вес мыши без батареи составляет всего 45 граммов. Для питания используется батарейка типа AAA.

Несмотря на бюджетную цену, Xiaomi не пожертвовала функциональностью. Мышь работает на базе беспроводной технологии 2,4 ГГц, обеспечивающей стабильное соединение в радиусе до 10 метров. Отсутствие проводов и миниатюрный USB-приемник избавляют от проблем с запутанными кабелями.

Внутри устройства находится сенсор с разрешением 1000 DPI, что вполне достаточно для выполнения рабочих задач. На момент написания новости других характеристик не было представлено.