KTC предлагает к покупке монитор с матрицей Fast IPS и яркостью в 450 нит.

KTC выпустила новый игровой монитор H27T6, главная особенность которого заключается в наличии 27-дюймового экрана разрешением 2560×1440 пикселей (2K) с матрицей Fast IPS и высокой частотой обновления в 210 Гц.

Технология Fast IPS обеспечивает время отклика 1 мс, что критично для динамичных сцен в шутерах и гоночных симуляторах. Яркость в 450 нит позволяет комфортно использовать монитор даже в хорошо освещённых помещениях, а поддержка 97% цветового охвата DCI-P3 делает его подходящим для работы с графикой.

Защита глаз реализована через аппаратную функцию Low Blue Light, снижающую вредное синее излучение, а три уровня динамической регулировки OD (OverDrive) минимизируют шлейфы и размытие в движении.

Монитор выделяется белоснежной задней панелью, что редкость в сегменте игровых устройств, где доминируют чёрный корпус и RGB-подсветка. Подставка с регулировкой высоты и угла наклона позволяет настроить положение экрана под индивидуальные потребности, а поддержка крепления VESA (100×100 мм) даёт возможность закрепить устройство на стене или специализированной стойке.

H27T6 оснащён двумя портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, что позволяет одновременно подключать ПК, консоль или другое устройство. Для аудио предусмотрены два встроенных динамика по 2 Вт каждый и 3,5-мм разъём для наушников. В комплекте идёт кабель DP, что избавляет от необходимости докупать его отдельно.

Приобрести новинку можно по рекомендованной цене в 899 юаней (124 доллара).