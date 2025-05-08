Unihertz Mars может похвастаться компактными размерами 75,8 × 75,8 × 18,5 мм и весом 179 граммов.

Unihertz анонсировала новинку — миниатюрный проектор Mars, сочетающий компактность, удобство транспортировки и доступную цену. Устройство появится в продаже в странах Европы в конце мая по рекомендованной цене 180 евро.

Размеры проектора составляют 75,8 × 75,8 × 18,5 мм, а вес — всего 179 граммов. Металлический корпус надежно защищает начинку при падениях, но IP-сертификации нет — защита от воды и пыли не гарантирована. В комплекте идет магнитная подставка для быстрой установки под нужным углом.

Проектор способен проецировать изображение с разрешением 720p. Пиковая яркость в 100 люмен ограничивает возможности просмотра в хорошо освещенных помещениях.

Mars способен проецировать картинку диагональю до 100 дюймов с расстояния 3 метра. Для 40-дюймового изображения достаточно 1 метра. Однако здесь есть нюансы: проектор лишен встроенного аккумулятора и беспроводных модулей. Питание и передача данных осуществляются через USB Type-C, что позволяет использовать один кабель вместо двух. С одной стороны, это упрощает подключение к смартфону или ноутбуку, с другой — ограничивает мобильность.