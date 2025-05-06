Ограниченный тираж составит 1 600 автомобилей.

Toyota представила Corolla Hatchback FX Edition 2026 года. Новинка, вдохновленная культовым FX16 1987 года, сочетает в себе ностальгический дизайн и современные технологии, оставаясь при этом верной философии доступности и практичности. Однако, в отличие от прошлогоднего седана FX, хэтчбек сосредоточен на визуальных обновлениях, оставив технические характеристики без изменений.

FX Edition выделяется 18-дюймовыми легкосплавными дисками с глянцевой белой отделкой, напоминающими колеса комплектации Nightshade, но с отсылкой к раллийному стилю. Черное заднее антикрыло и ретро-эмблема Corolla на дверце багажника дополняют образ, придавая автомобилю агрессивности. Палитра ограничена тремя цветами: белоснежный Ice Cap, огненно-оранжевый Inferno и глубокий Blue Crush Metallic.

Салон сохранил функциональность базовой Corolla, но получил спортивные акценты. Черная обивка контрастирует с оранжевой строчкой на руле, сиденьях и дверных панелях. Кресла Sport Touring с замшевыми вставками и встроенными подголовниками обеспечивают комфорт в повседневных поездках, хотя для трековых заездов их возможностей может не хватить. Технологии включают 7-дюймовую приборную панель и 8-дюймовый медиаэкран — скромно на фоне 10,5-дюймового дисплея седана FX, но беспроводная зарядка и система безопасности Toyota Safety Sense 3.0 остаются в списке преимуществ.

Вопреки спортивному имиджу, FX Edition сохранил шасси и 2,0-литровый двигатель (169 л.с.) стандартной Corolla.

Ограниченный тираж (1600 экземпляров) и старт продаж осенью 2026 года подогреют ажиотаж, однако цена пока не раскрыта.