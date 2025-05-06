В основе лежит QD-OLED-матрица с яркостью 1000 нит.

Titan Legion презентовала новый флагманский 26,5-дюймовый монитор G27T8W. Заявленная цена в 5499 юаней (760 долларов или 61 000 рублей) делает его одним из самых доступных решений в сегменте 4K QD-OLED с частотой обновления 240 Гц.

Сердцем монитора стала QD-OLED-матрица с разрешением 3840×2160 пикселей, обеспечивающая пиковую яркость 1000 нит и статическую контрастность 1 500 000:1. Благодаря технологии квантовых точек и органических светодиодов, G27T8W демонстрирует глубокий черный цвет, насыщенные оттенки и минимальное размытие в динамичных сценах. Скорость отклика GtG 0,03 мс и поддержка 240 Гц делают его идеальным для соревновательных игр, где важна каждая миллисекунда.

Цветовая точность — ещё один козырь модели: охват 100% sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB в сочетании с 10-битной глубиной цвета (8 бит + FRC) открывает возможности для профессиональной работы с графикой, видео и HDR-контентом.

Эргономичная подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота дополнена VESA-креплением 75×75 мм для настенного монтажа.

Что касается интерфейсов, устройство оснащено двумя HDMI 2.1, двумя DP 1.4, одним USB-C 65 Вт, двумя USB-A (KVM), одним USB-B (KVM) и и одним аудио разъёмом 3,5 мм.