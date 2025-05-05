В первом квартале 2025 Audi сообщила о росте доходов на 12,4% до 15,4 млрд евро.

В первом квартале 2025 года Audi AG, несмотря на сложную ситуацию в глобальной автомобильной промышленности, сообщила о росте выручки на 12,4% — до 15,4 млрд евро. Рост продаж обусловлен возросшим интересом к электромобилям: их поставки выросли на 30,1%, достигнув 46 тыс. единиц.

Спрос на электрокары Audi резко увеличился в Европе: во Франции (+169%), Швейцарии (+120%), Нидерландах (+87%), Норвегии (+64%) и Германии (+59%). В Западной Европе заказы на электромодели выросли на 86%.

Операционная прибыль выросла до 537 млн евро, но чистая прибыль после налогов сократилась до 630 млн евро (в 2024-м — 736 млн). Отрицательный денежный поток (-61 млн евро) обусловлен инвестициями, включая покупку акций Sauber.

На 2025 год прогнозируется выручка 67,5–72,5 млрд евро и рентабельность 7–9%. Однако риски сохраняются: неопределенность с пошлинами в США и доработка условий будущего соглашения. В условиях замедления экономики Audi делает ставку на электрификацию и локализацию, стремясь сохранить лидерство в эпоху трансформации автопрома.