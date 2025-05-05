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Zerox852
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
Новинка предлагается к покупке за 299 долларов США.

Стартовали продажи портативного монитора K16G Pro, который сочетает в себе функции высокопроизводительного дисплея и компактного смарт-ТВ.

Модель оснащена 16-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1600 пикселей, пиковой яркостью 500 нит, максимальной частотой обновления 144 Гц с поддержкой технологии AMD FreeSync, минимизирующей разрывы изображения в играх. Но здесь есть нюанс: максимальный показатель доступен только через USB Type-C (DisplayPort), тогда как HDMI ограничивает частоту до 120 Гц.

Встроенная платформа Google TV превращает устройство в автономный медиацентр: Netflix, YouTube, Disney+ и другие сервисы запускаются из коробки. Однако при активации Smart-режима разрешение снижается до 1080p. Для 4K-контента производитель предлагает альтернативу — подключение внешних устройств (ноутбук, ТВ-приставка) через HDMI. Это позволяет транслировать Ultra HD-видео даже на проектор, делая K16G Pro хабом для домашнего кинотеатра.

При толщине 13,9 мм и весе 815 граммов монитор легко помещается в рюкзак. В комплекте — складная подставка с регулируемым углом наклона. Звуковая система скромная: два динамика по 2 Вт подойдут для фонового воспроизведения, но для фильмов или игр лучше использовать наушники или Bluetooth-колонку.

Новинка предлагается к покупке по рекомендованной цене в 299 долларов США.

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#монитор #монитор 144 гц #k16g pro
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