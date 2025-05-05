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Zerox852
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
Опциональная система Bosch ABS Pro предотвращает блокировку колес при резком торможении и снижает риск опрокидывания.

Немецкий производитель Nicolai анонсировал новую модель — S18 Swift. Этот двухподвесный электровелосипед, предлагается к покупке по рекомендованной цене 10 999 евро.

Основой S18 Swift стал мотор Bosch Performance Line CX пятого поколения с выходной мощностью до 750 Вт и крутящим моментом 100 Н·м.  Для сложного рельефа производитель оснастил велосипед амортизационной вилкой Fox 38 с ходом 180 мм и задним амортизатором Fox Float X2 Factory. 

Nicolai отказался от карбона в пользу ручной алюминиевой сварки, сделав раму прочной и ремонтопригодной. Вес новинки составляет 23,7 кг. Центром управления здесь выступает Bosch Kiox 400C — большой цветной дисплей с высокой четкостью изображения, встроенный в верхнюю трубу рамы. Kiox 400C работает как мозг интеллектуальной системы Bosch: через интуитивное меню можно регулировать настройки мотора, отслеживать заряд батареи, скорость, пройденное расстояние и другие параметры поездки. Управление возможно как напрямую с сенсорного дисплея, так и во время движения — для этого на руле установлен компактный мини-пульт.

Одной из ключевых особенностей S18 Swift стала опциональная система Bosch ABS Pro — первая антиблокировочная система для горных электровелосипедов. Она предотвращает блокировку колес при резком торможении, снижая риск опрокидывания и сохраняя сцепление с поверхностью. Система работает впаре с дисковыми тормозами Magura MT7.

Трансмиссия SRAM GX AXS Eagle Transmission позволяет менять передачи под нагрузкой — идеально для резких ускорений или подъемов. Система не требует регулировки и защищена от ударов.

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#электровелосипед #горный велосипед #nicolai s18 swift
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