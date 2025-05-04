Утечки раскрыли дизайн и основные характеристики Suunto Run.

Suunto готовит к выпуску новые смарт-часы Run, которые станут доступной альтернативой флагманской модели Race 2023 года. Подробности о гаджете раскрыли утечки: сначала — через австралийское издание, а затем — благодаря случайному появлению на сайте испанского ритейлера MediaMarkt. Судя по данным, часы получат AMOLED-дисплей, хорошую автономность и ценник в 249 евро, что на 30% ниже стоимости Suunto Race.

Страница Suunto Run ненадолго появилась в каталоге MediaMarkt Spain, а скриншот с характеристиками опубликовал пользователь Reddit u/GoatInformal9622. Согласно данным, часы оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-экраном, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass. Корпус выполнен из полимера с безелем из нержавеющей стали, а ремешок, судя по изображению, крепится на липучке — решение, ориентированное на удобство спортсменов.

Устройство сохранило водонепроницаемость 5 АТМ (до 50 метров) и вес всего 35–45 г. Это делает его одним из самых легких в сегменте умных часов.

Suunto Run позиционируются как часы для активных пользователей: в них заявлено более 90 спортивных режимов (ранее сообщалось о 34), включая бег, плавание, велоспорт и треккинг. Модель поддерживает индивидуальные планы тренировок, имеет встроенное хранилище для музыки и двухдиапазонный модуль GNSS для точного отслеживания маршрутов даже в сложных условиях.

Однако, в отличие от Suunto Race, новинка лишена офлайн-карт — вероятно, это жертва ради снижения цены. Зато часы получат обновленную прошивку с оптимизированным интерфейсом.

Производитель обещает до 20 дней работы в режиме ожидания и 20 часов при активном использовании GPS. Реальные показатели, как ожидается, составят 12–14 дней при смешанном использовании.