HP Pavilion 11 оснащен 15,6-дюймовой FHD панелью.

HP анонсировала новый игровой ноутбук Pavilion 11, сочетающий производительность и доступность. Модель, уже доступна к покупке в Китае по рекомендованной цене 5299 юаней (730 долларов или 60 000 рублей).

Pavilion 11 оснащён 15,6-дюймовой FHD панелью с частотой обновления 144 Гц, яркостью 300 нит и охватом 45% цветового пространства NTSC. Хотя цветопередача далека от идеала, высокая частота обновления обеспечивает плавность в динамичных играх. Под капотом — процессор Intel Core i5-13420H и видеокарта NVIDIA RTX 2050, что позволяет запускать современные игры на средних настройках.

Конфигурация дополнена двухканальной оперативной памятью DDR4-3200 (от 16 до 32 Гб) и твердотельным накопителем обьемом 512 Гб/1 Тб. Система охлаждения с двумя вентиляторами предотвращает перегрев при длительных игровых сессиях.

Ноутбук получил клавиатуру с подсветкой, встроенную веб-камеру и аудиосистему DTS:X Ultra для объёмного звука. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 6–8 часов работы в смешанном режиме, а вес в 2,3 кг – мобильность.

Pavilion 11 поддерживает Wi-Fi 6E для стабильного подключения и оснащён следующими портами: два USB-C, два USB-A, HDMI 2.1 и разъём 3,5 мм.