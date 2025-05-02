Гибридная силовая установка состоит из ДВС объёмом 2 литра и 2 электродвигателей суммарной мощностью 204 л.с.

Honda представила новую версию CR-V 2026 модельного года — TrailSport Hybrid.

Внешность CR-V дополнена агрессивными бамперами с имитацией защитных пластин, глянцевой чёрной отделкой оконных рамок, дверных ручек и спойлера, а также оранжевыми акцентами на эмблемах. Новинка доступна в эксклюзивном цвете Ash Green — матово-металлическом оттенке, позаимствованном у старшего Passport TrailSport.

Колёсные арки украшают 18-дюймовые диски Shark Gray с защитными колпачками для вентилей, снижающими риск повреждения на бездорожье. Шины Continental CrossContact ATR вседорожного типа повышают сцепление на грунте, однако подвеска осталась стандартной — инженеры не стали увеличивать клиренс или добавлять усиленные амортизаторы. «Этот CR-V создан для тех, кто мечтает о приключениях, но ездит по асфальту», — отмечают эксперты.

Салон TrailSport Hybrid также претерпел изменения. На подголовниках кресел, резиновых ковриках и стартовой анимации экрана красуются логотипы TrailSport. Янтарная подсветка в зоне подстаканников и потолочной консоли создаёт походное настроение по вечерам. В остальном интерьер идентичен обычному CR-V: цифровая приборная панель 7 дюймов, сенсорный экран мультимедийной системы 9 дюймов с беспроводным Apple CarPlay/Android Auto и вентилируемые сиденья с подогревом.

Под капотом — знакомый гибридный агрегат: 2.0-литровый бензиновый двигатель, два электромотора и литий-ионный аккумулятор. Система выдаёт 204 л. с., разгоняя кроссовер до 100 км/ч за 8.1 секунды. Привод — полный (AWD), но без специализированных режимов для бездорожья. Экономичность остаётся ключевым преимуществом: расход топлива в смешанном цикле — около 5.6 л/100 км, что на 15% лучше, чем у бензинового CR-V.

Продажи CR-V TrailSport Hybrid стартуют весной 2026 года. Планируемая цена — от 36 000 долларов США.