Внедорожник дебютирует в конце 2025 года.

Дебют нового Jeep Compass уже не за горами и благодаря утечкам в сети появились первые изображения новинки. Модель 2026 года кардинально меняет дизайн, переходит на платформу Stellantis и предлагает широкий спектр силовых установок — от гибридов до полностью электрических версий. Официальная премьера ожидается в конце 2025 года.

Новый Compass отказался от округлых линий в пользу угловатого, почти ретро-стиля, вдохновлённого компактным Jeep Avenger. Квадратные колёсные арки с пластиковой защитой, укороченные свесы и рельефные крылья подчёркивают внедорожный характер. Передний бампер украшают узкие светодиодные фары и тонкие воздухозаборники, а заднюю часть — современные хромированные панели. Версии различаются деталями: электрическая модель окрашена в яркий лаймовый цвет, тогда как Trailhawk выделяется чёрными акцентами, усиленной защитой и, вероятно, увеличенным клиренсом. Дизайнеры также предлагают двухцветные варианты кузова, сочетающие матовые и глянцевые элементы.

Салон нового Compass — это синтез цифровизации и функциональности. Доминантой стала «плавающая» 10-дюймовая сенсорная панель, установленная над блоком физических кнопок и поворотным контроллером. Приборная панель с 12-дюймовым цифровым дисплеем дополнена проекционным экраном (HUD). Отделка включает алюминиевые вставки, мягкий пластик и кожу с контрастной строчкой. Практичности добавят многочисленные отсеки для хранения, беспроводная зарядка и двойной панорамный люк. В топовых комплектациях ожидаются вентилируемые сиденья, система шумоподавления и акустика премиум класса.

Compass перешёл на модульную архитектуру STLA Medium, которую также используют Peugeot 3008 и Opel Grandland.