Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Представлены первые изображения нового Jeep Compass, построенного на платформе Stellantis
Внедорожник дебютирует в конце 2025 года.

Дебют нового Jeep Compass уже не за горами и благодаря утечкам в сети появились первые изображения новинки. Модель 2026 года кардинально меняет дизайн, переходит на платформу Stellantis и предлагает широкий спектр силовых установок — от гибридов до полностью электрических версий. Официальная премьера ожидается в конце 2025 года.

Новый Compass отказался от округлых линий в пользу угловатого, почти ретро-стиля, вдохновлённого компактным Jeep Avenger. Квадратные колёсные арки с пластиковой защитой, укороченные свесы и рельефные крылья подчёркивают внедорожный характер. Передний бампер украшают узкие светодиодные фары и тонкие воздухозаборники, а заднюю часть — современные хромированные панели. Версии различаются деталями: электрическая модель окрашена в яркий лаймовый цвет, тогда как Trailhawk выделяется чёрными акцентами, усиленной защитой и, вероятно, увеличенным клиренсом. Дизайнеры также предлагают двухцветные варианты кузова, сочетающие матовые и глянцевые элементы.

Салон нового Compass — это синтез цифровизации и функциональности. Доминантой стала «плавающая» 10-дюймовая сенсорная панель, установленная над блоком физических кнопок и поворотным контроллером. Приборная панель с 12-дюймовым цифровым дисплеем дополнена проекционным экраном (HUD). Отделка включает алюминиевые вставки, мягкий пластик и кожу с контрастной строчкой. Практичности добавят многочисленные отсеки для хранения, беспроводная зарядка и двойной панорамный люк. В топовых комплектациях ожидаются вентилируемые сиденья, система шумоподавления и акустика премиум класса.

Compass перешёл на модульную архитектуру STLA Medium, которую также используют Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#авто #jeep #американские автомобили #jeep compass
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Часть владельцев Galaxy S24 Ultra оказалась недовольна строкой состояния в обновлении One UI 7
5
Forbes рассказали о новом российском ударном БПЛА «Бандероль»
+
Человекоподобные роботы на базе DeepSeek впервые заработали на заводе Zeekr
+
NVIDIA выпустила стабильный драйвер GeForce Game Ready 576.28
6
Физик Вопсон: гравитация может быть побочным продуктом вычислительных процессов во Вселенной
1
Исследователи тайно манипулировали пользователями Reddit с помощью ИИ без их согласия
+
RedMagic готовит компактный игровой планшет с OLED-экраном и чипом Snapdragon 8 Elite
+
Японские магазины мешают туристам покупать видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080
1
Права на фильм "Кончится лето" выкупила американская компания
+
Россия запустит шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов для исследований Луны
+
Финансовые эксперты рекомендуют россиянам иметь запас средств на 6–12 месяцев в 2025 году
2
OnePlus 13T не поступит в продажу за пределами Азии
1
Южная Корея представила концепт стелс-истребителя шестого поколения
2
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
3
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
2
NVIDIA представила игровой комплект DOOM: The Dark Ages с видеокартами GeForce RTX 50
+
BMW M3 получит шестицилиндровый двигатель нового типа
+
Nintendo продемонстрировала возможности консоли Switch 2 в игре Donkey Kong Bananza
+
Clair Obscur: Expedition 33 демонстрирует достойную производительность на Radeon RX 580 и GTX 1060
4
Южная Корея представила концепт гаубицы с дальностью стрельбы до 80 км
+

Популярные статьи

Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
39
"Дыхание шторма", "Клинер", "Прах": обзор новых фильмов (субъективное мнение)
4
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
4
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
1
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
178
Об итогах первых 100 дней второго президентства Трампа
18
Про Xbox One с Kinect — от концепции Дона Маттрика до реалий Фила Спенсера
1
Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35
3

Сейчас обсуждают

aleximus777
03:32
Так а где сравнение со старой версией? Ну и не стоит делать поспешные выводы, все нормально с новыми технологиями. Но вот свежевыпущенные продукты массово требуют допиливания. Тот же Обливион просто з...
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
aleximus777
03:03
Опять борец за натив? Во-первых, длсс performance не от хорошей жизни, ниже balanced желательно не опускаться. Но можно. Во-вторых, с 10 фпс в нативе тебе ultraperformance еле поможет. В-третьих, тот ...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Опричник
02:52
Линуксоиды всерьёз считают, что меньшинства = элита и раз они в меньшинстве, то... Не говорите им, что это не так, хоть поржём.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
AlexB77
02:33
Фазы работают вместе без отключения. На VRM подаётся обратный уровень напряжения после сглаживания, и этот обратный уровень регулирует ширину ШИМ. Совместная работа максимально возможного числа VRM д...
Igor's Lab: перегрев компонентов видеокарт RTX 50 заложен на этапе проектирования
Alex Daarov
02:28
Не заставят. У на на работе защищеный сегмент без доступа в интернет. Мы скорее от windows откажемся чам будем играть в их бредовые игры.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Фауст Гете
02:01
А что вы ждёте от нейросетевой винды?? Она создана ради нейронки понятно что закручивают гайки, то ТРМ чип влупят как шпиона , то теперь буквально заставляют всех быть онлайн и иметь норм железо. Про...
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Ярик Лазуренко
01:39
В GTA 5 Enhanced, я не заметил никого в онлайне, тупо пустой город как в компании, но по графону норм как по мне в 2К и на ультрах с трассировкойга макс. RX6700 XT полёт нормальный стабильные 60 кадро...
Некоторые пользователи ПК уходят с GTA V Enhanced обратно на версию Legacy
Nacvark
01:34
условия сделки неплохие, но никаким флеш-роялем не пахло
Минфин США Скотт Бессент заявил, что Трамп обеспечил Зеленскому сильную позицию в переговорах с РФ
Alxndr
01:13
Для 27-ми дюймов "родное" разрешение 2 К. Можно смело снижать до него с 4 К. Но для начала нужно поменять затычку 1030 на более - менее вменяемую ВК, хотя бы 3060.
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
ark-bak
01:10
А мир останется к этому году? Эксперт не сказал?
Криптоэксперт Артур Хэйес предсказал цену биткоина в $1 млн к 2028 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем