За вывод изображения отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070Ti с TGP 140 Вт.

Mechanical Revolution представила свой новый флагманский игровой ноутбук Canglong 16X Pro. Новинка, стоимостью 11 499 юаней (1 580 долларов), объединяет экран с рекордной частотой обновления и агрессивный дизайн, нацелившись на геймеров.

Корпус Canglong 16X Pro выполнен из цельнометаллического сплава в серой цветовой гамме. На боковой грани расположен логотип с RGB-подсветкой, синхронизируемой с клавиатурой. Последняя оснащена механическими клавишами с ходом 1,4 мм, отдельной цифровой панелью и возможностью настройки 16 млн оттенков подсветки. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 99 Вт·ч.

В основе ноутбука — 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9-9955HX с 32 потоками и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070Ti с TGP 140 Вт, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц и NVMe SSD объёмом 1 Тбайт (с возможностью расширения).

Чтобы избежать троттлинга под нагрузкой, инженеры Mechanical Revolution реализовали систему охлаждения с тремя вентиляторами и пятью медными теплотрубками.

16-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560 × 1600 пикселей (соотношение 16:10) выделяется частотой обновления в 300 Гц. Заявлены пиковая яркость 500 нит и 100% охват sRGB. Дополнительный бонус — инфракрасная камера 1080P с поддержкой Windows Hello для разблокировки по лицу.