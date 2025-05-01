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Zerox852
Mechanical Revolution анонсировала Canglong 16X Pro с процессором AMD Ryzen 9-9955HX и 32 Гб ОЗУ
За вывод изображения отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070Ti с TGP 140 Вт.

Mechanical Revolution представила свой новый флагманский игровой ноутбук Canglong 16X Pro. Новинка, стоимостью 11 499 юаней (1 580 долларов), объединяет экран с рекордной частотой обновления и агрессивный дизайн, нацелившись на геймеров.

Корпус Canglong 16X Pro выполнен из цельнометаллического сплава в серой цветовой гамме. На боковой грани расположен логотип с RGB-подсветкой, синхронизируемой с клавиатурой. Последняя оснащена механическими клавишами с ходом 1,4 мм, отдельной цифровой панелью и возможностью настройки 16 млн оттенков подсветки. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 99 Вт·ч.

В основе ноутбука — 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9-9955HX с 32 потоками и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070Ti с TGP 140 Вт, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц и NVMe SSD объёмом 1 Тбайт (с возможностью расширения).

Чтобы избежать троттлинга под нагрузкой, инженеры Mechanical Revolution реализовали систему охлаждения с тремя вентиляторами и пятью медными теплотрубками.

16-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560 × 1600 пикселей (соотношение 16:10) выделяется частотой обновления в 300 Гц. Заявлены пиковая яркость 500 нит и 100% охват sRGB. Дополнительный бонус — инфракрасная камера 1080P с поддержкой Windows Hello для разблокировки по лицу.

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#ноутбук #mechanical revolution #amd ryzen 9-9955hx #canglong 16x pro
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Ненавижу Bernigan'a
23:27
Надо было брать 3050 )))).А насчет доказал....фейковые скрины и заказы это не доказательство а смех
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Mallory
23:25
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Маэстро
23:22
да фиг знает, может быть. да я уже и забыл про неё. за свет плачу около 2к в месяц. видяха за 6к тянет мои игры, а мне больше и не надо. я тут всем уже давно доказал что я могу купить что угодно. и 40...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
23:19
нет,в конце осени дело было
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
23:18
это факт
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Маэстро
23:18
да вроде прошло. я просто уже не орентируюсь в днях..месяцах. у меня каждый день воскресенье. знаю что сейчас весна и всё.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
23:15
ты писал другую цену,за полтос ток умалишенный как берниган ее бы взял.хотя у него денех нет.о каком годе ты лечишь .полгода не прошло.ты заврался вообще уже и перекуп в жисть не взял бы за 50 вот это...
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Георгий Махалов
23:15
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Маэстро
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Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
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